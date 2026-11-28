В Оттаве состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Казахстана и Канады. Казахстанскую делегацию возглавил Первый заместитель Министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, канадскую – Помощник заместителя Министра иностранных дел по Европе, Ближнему Востоку и Арктике Александр Левек.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки.

Ержан Ашикбаев проинформировал канадскую сторону о ключевых политических преобразованиях в Казахстане, включая принятие новой Конституции и создание однопалатного парламента – Курултая, а также приоритетах, обозначенных в Послании Главы государства от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Подчеркнув значимость Канады как надежного партнера Казахстана в Северной Америке, Первый заместитель Министра отметил особые возможности для активизации двусторонних связей в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений в 2027 году. В числе перспективных направлений выделены энергетика, урановая отрасль, сельское хозяйство, критически важные минералы, цифровизация, образование и наука. Также отмечена необходимость совершенствования договорно-правовой базы для создания благоприятных условий торговли и инвестиций.

Александр Левек назвал Казахстан одним из ключевых партнеров Канады в Центральной Азии и подтвердил заинтересованность Оттавы в расширении экономического взаимодействия. Он также отметил активизацию правительственных контактов и канадских бизнес-миссий в Казахстан.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной интеграции в Центральной Азии, международной безопасности и многостороннего сотрудничества. Канадская сторона высоко оценила инициативы Казахстана, в том числе в сфере международного гуманитарного права. Отдельно рассмотрено предложение Главы государства о создании Международной водной организации под эгидой ООН. Подтверждена готовность продолжать взаимодействие в рамках международных организаций.

По итогам консультаций стороны договорились содействовать дальнейшему укреплению политических, межпарламентских и деловых связей.

В рамках визита Ержан Ашикбаев также встретился с Заместителем министра иностранных дел Канады Аруном Тангараджем и Парламентским секретарем Министра иностранных дел Робертом Олифантом. Обсуждены перспективы развития политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, состоялась встреча с сопредседателем Парламентской группы дружбы «Казахстан – Канада», сенатором Пьером Дальфондом, в ходе которой рассмотрены возможности дальнейшего укрепления межпарламентских связей.