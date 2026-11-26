Астана, 26 ноября 2026 года – Состоялись консульские консультации между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Российской Федерации с участием представителей компетентных органов двух стран в формате видеоконференцсвязи.

Казахстанскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы МИД РК Бауыржан Акатаев, российскую – директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в консульской сфере. В частности, были обсуждены вопросы взаимодействия по защите прав и интересов граждан двух стран, реализации двусторонних, многосторонних соглашений и конвенций в консульско-правовой сфере, а также другие актуальные вопросы.

В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру консульских отношений.