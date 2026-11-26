Казахстан и Франция намерены расширять инвестиционное сотрудничество, уделяя особое внимание локализации производств, трансферту технологий и развитию промышленной инфраструктуры. Перспективы реализации совместных проектов обсудили заместитель Министра иностранных дел РК Ардак Зебешев и директор по экономической дипломатии Министерства Европы и иностранных дел Франции Дамьен Лорас.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Сильвен Гиоге, управляющий директор АО «НК «KAZAKH INVEST» Асель Суанкулова, а также представители профильных ведомств двух стран.

Франция входит в семерку крупнейших инвесторов Казахстана. Положительная динамика сохраняется и в торговых отношениях: за январь-август 2026 года товарооборот между странами вырос на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня совместный инвестиционный портфель двух стран насчитывает 43 проекта, из которых 18 уже реализованы, 10 находятся на стадии реализации, еще 15 – на стадии проработки.

«Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Францией. Мы заинтересованы не только в привлечении инвестиций, но и в локализации производств, внедрении передовых технологий и подготовке казахстанских специалистов. Готовы оказывать поддержку как французским компаниям, уже работающим в нашей стране, так и тем, кто рассматривает Казахстан для реализации новых проектов», – отметил заместитель Министра иностранных дел РК Ардак Зебешев.

Сотрудничество с французским бизнесом охватывает ключевые отрасли экономики Казахстана.

TotalEnergies реализует проект строительства ветровой электростанции мощностью 1 ГВт, Air Liquide – проекты по производству водорода и промышленных газов, Alstom продолжает сотрудничество в сфере модернизации железнодорожной отрасли.

Новые возможности для французских инвесторов открываются в сфере нефтепереработки, геологоразведки и переработки критически важных и редкоземельных материалов, фармацевтики, сельскохозяйственного машиностроения, водоснабжения и энергетической инфраструктуры.

Дополнительным стимулом для расширения партнерства станет объявленный в Казахстане Год общенационального строительства в 2027 году. Масштабная модернизация инфраструктуры создаст возможности для привлечения французских инвестиций, инженерных компетенций и технологических решений.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении деловых связей и продвижении совместных инвестиционных инициатив, направленных на создание новых производств и повышение технологического потенциала экономики Казахстана.