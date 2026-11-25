Астана, 25 ноября 2026 года - Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Султаном Гаджиевым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности СВМДА, выполнению договоренностей, достигнутых на VII Саммите в Баку 15 октября 2026 года, а также по приоритетам дальнейшего развития Совещания.

Особое внимание уделено практической реализации инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева в сфере превентивной дипломатии, транспортной связанности, искусственного интеллекта, водной безопасности и развития человеческого капитала.

Казахстанская сторона подтвердила готовность содействовать укреплению СВМДА, повышению эффективности его работы и наполнению сотрудничества государств-участников конкретными проектами и инициативами. Отмечена важность слаженной координации усилий Секретариата и государств-участников, а также дальнейшего укрепления институционального потенциала Организации.

Стороны договорились поддерживать регулярный конструктивный диалог для обеспечения преемственности в работе СВМДА и продвижения его ключевых приоритетов.