Астана, 23 ноября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Специального представителя МИД Японии по Центральной Азии Томоаки Ишигаки.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Японию в декабре 2025 года, а также перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в формате «Центральная Азия + Япония».

В ходе встречи подтверждена заинтересованность в дальнейшем укреплении расширенного стратегического партнерства между двумя странами.