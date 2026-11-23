Астана, 23 ноября 2026 года – Министерство иностранных дел Республики Казахстан и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) провели инвестиционный диалог «AIFC Diplomatic Day: Kazakhstan Diplomatic Investment Dialogue». Мероприятие объединило представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в РК, а также государственных органов, национальных компаний, и дипломатических миссий Казахстана за рубежом.

Площадка, организованная при поддержке Alatau City Authority, была направлена на продвижение инвестиционного потенциала Казахстана, расширение международного экономического сотрудничества и активизацию работы дипломатических представительств по привлечению иностранных инвестиций.

Открывая мероприятие, Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди подчеркнул возрастающую роль экономической дипломатии в условиях глобальной трансформации и отметил, что Казахстан последовательно укрепляет позиции ведущего инвестиционного направления Центральной Азии. Отдельное внимание уделено экономическим приоритетам, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Министр подтвердил готовность Казахстана к открытому и предметному взаимодействию с дипломатическим корпусом и иностранными инвесторами, направленному на эффективное использование инвестиционных возможностей страны, продвижение казахстанских инициатив и формирование новых международных партнёрств.

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил возможности Центра в развитии рынков капитала и привлечении международных инвестиций. Участникам были презентованы его ключевые институты – юрисдикция на основе принципов английского общего права, Комитет по регулированию финансовых услуг (AFSA), Суд МФЦА, Международный арбитражный центр и биржа Astana International Exchange (AIX).

Также были представлены инструменты финансирования инфраструктурных проектов, включая развитие Среднего коридора, авиационно-финансового хаба, геологоразведочных инициатив, углеродной платформы и токенизации активов. Особо подчеркнута роль МФЦА как финансово-правовой платформы, связывающей Казахстан с глобальными рынками капитала.

С перспективами международного сотрудничества и инвестиционными возможностями своих организаций ознакомили заместитель председателя правления АО «НИХ «Байтерек» Тимур Онжанов и Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров. Председатель правления Ассоциации инвесторов Казахстана Рустам Журсунов представил аналитический доклад «Kazakhstan: An Investment Navigator», посвящённый инвестиционному потенциалу страны.

Мероприятие было направлено на укрепление взаимодействия между МИД РК, МФЦА, государственными институтами и дипломатическим корпусом, а также на повышение эффективности продвижения инвестиционных возможностей Казахстана за рубежом и переход от дипломатических контактов к реализации конкретных экономических проектов.