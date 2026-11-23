Астана, 23 ноября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев и Специальный представитель МИД Японии по Центральной Азии Томоаки Ишигаки провели очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-японского сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной и консульской сферах.

Особое внимание уделено перспективам реализации совместных проектов в области транспорта и логистики, редких и редкоземельных металлов, цифровизации и искусственного интеллекта, а также декарбонизации.

Стороны также обсудили предстоящие мероприятия в рамках дальнейшего развития сотрудничества в формате «Центральная Азия + Япония».

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних площадок.

По итогам консультаций стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении расширенного стратегического партнерства и поддержании регулярного политического диалога.