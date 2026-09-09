Казахстан и Швейцария провели 7-й раунд межмидовских консультаций

Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял участие в 7-м раунде консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Швейцарии, в ходе которых рассмотрены ключевые направления развития двустороннего сотрудничества.

А. Исетов ознакомил швейцарскую сторону с приоритетными направлениями внутриполитических преобразований в Казахстане, отдельно остановившись на процессе формирования Курултая. В этой связи была подчеркнута роль парламентского сотрудничества в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

Казахский дипломат подчеркнул перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, обозначив заинтересованность в привлечении передовых технологий и инвестиций для реализации совместных проектов, в том числе в сферах транспорта и логистики, цифровизации, управления водными ресурсами, редкоземельных металлов, «зеленой» энергетики и атомной промышленности.

Директор Дивизиона Евразии Федерального департамента иностранных дел Швейцарии в ранге Посла Пьер-Ив Фукс представил региональные швейцарские проекты и инициативы в сфере управления водными ресурсами и миграции, а также рассказал о направлениях взаимодействия в области экологии, ОПР и правового сотрудничества, подчеркнув также возможности расширения договорно-правовой базы казахстанско-швейцарских отношений.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и продвижение общих подходов по актуальным вопросам международной повестки. Был рассмотрен график предстоящих политических контактов и подтверждена заинтересованность в их содержательном наполнении.

В рамках визита А. Исетов также провел отдельную встречу с Государственным секретарем ФДИД ШК Александром Фазелем. Собеседники обсудили актуальные вопросы геополитической повестки, а также дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций.

По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении казахско-швейцарского партнерства и расширении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.