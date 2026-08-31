В Астане состоялись политические консультации между Казахстаном и Оманом

Астана, 31 августа 2026 года – В Астане состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Казахстана и Омана.

Консультации прошли под сопредседательством Заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Армана Исагалиева и Заместителя министра иностранных дел Султаната Оман по политическим вопросам Халифы Аль-Хариси.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-оманских отношений, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении доверительного политического диалога.

В ходе переговоров отдельное внимание уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Подчеркнута важность продолжения взаимовыгодного партнерства в энергетической и горно-металлургической сферах. Обсуждены совместные проекты в сферах производства продовольствия, транспорта и логистики, искусственного интеллекта и новых технологий.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, а также взаимодействию в рамках ООН, ОИС, СВМДА и ИОПБ. Стороны также обсудили перспективы межрегионального сотрудничества в формате «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

По итогам встречи стороны согласован график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.