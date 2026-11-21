Астана, 20 ноября 2026 года – В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация новых изданий международной книжной серии «Ұлы Дала», организованная Фондом «Отандастар».

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, Союза писателей Казахстана, авторы книг, государственные и общественные деятели, а также студентыстоличных вузов.

В рамках проекта «Ұлы Дала» издаются произведения казахских писателей и научные труды ученых из-за рубежа. Проект способствует интеграции этих работ в литературное и научное пространство Казахстана, а также укреплению культурных и интеллектуальных связей с казахскими общинами за рубежом. За последние три года было опубликовано 28 книг.

В новую серию вошли пять изданий, посвященных истории, культуре, литературному наследию и интеллектуальному развитию казахов, проживающих за рубежом. В частности, представлены исследования исторической памяти казахов Монголии, история казахской общины Республики Алтай, а также литературные произведения и поэтическое наследие казахов Узбекистана и Китая. Публикация этих книг призвана сохранить историко-культурное наследие зарубежных казахов и расширить доступ читателей Казахстана к их научному и литературному творчеству.

Президент Фонда «Отандастар» Ырыскали Дауренбек в своем выступлении отметил, что реализация проекта созвучна приоритетам, обозначенным Главой государства в Послании народу Казахстана, в том числе формированию культуры чтения и продвижению концепции «Читающая нация». В этой связи он обозначил перспективы дальнейшего развития проекта за счет включения в серию произведений молодых авторов, детской литературы, а также научных и учебных изданий на казахском языке.

В ходе мероприятия участники ознакомились с новыми изданиями и обменялись мнениями по вопросам поддержки творчества зарубежных казахских авторов и популяризации их трудов.

Новые книги переданы в национальные и республиканские библиотеки,

а их электронные версии размещены на официальном сайте Фонда «Отандастар».