20 ноября 2026 года Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Хьюстон (штат Техас, США) официально приступило к оказанию консульских услуг и приняло первых посетителей.

Начало полноценной консульской деятельности стало важным этапом в становлении нового дипломатического представительства Казахстана в США и открывает дополнительные возможности для граждан, проживающих в Техасе и других штатах консульского округа.

Теперь все желающие могут получать необходимые консульские услуги, оформлять документы, обращаться за правовой помощью и поддержкой непосредственно в Хьюстоне, без необходимости совершать длительные поездки в другие города.

Открытие Генерального консульства призвано не только повысить доступность консульского обслуживания, но и придать дополнительный импульс развитию казахстанско-американского сотрудничества в экономической, инвестиционной, культурной, образовательной и гуманитарной сферах.

Генеральное консульство Республики Казахстан в Хьюстоне продолжит последовательно работать над защитой прав и интересов граждан Казахстана, поддержкой соотечественников, расширением двусторонних связей и укреплением дружественных отношений между Казахстаном и США.