Астана, 9 сентября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Али Акбара Джоукара по случаю завершения его дипломатической миссии.

В ходе встречи стороны обсудили итоги трехлетней деятельности Посла Ирана в Казахстане, достижения в развитии двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего казахстанско-иранского взаимодействия в представляющих взаимный интерес сферах. Подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также поддержания регулярного политического диалога.

А.Исагалиев высоко оценил вклад А.Джоукара в укрепление дружественных отношений и расширение взаимодействия между РК и ИРИ, отметив активность иранского посла во время его работы в Казахстане.

В свою очередь, А.Джоукар выразил благодарность казахстанской стороне за гостеприимство и поддержку на протяжении его дипломатической миссии и надежду на продолжение заданного Главами государств курса в развитии казахстанско-иранских отношений.