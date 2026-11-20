Вена, 20 ноября 2026 года - В Вене под сопредседательством Заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Армана Исетова состоялось 13-е заседание Казахстанско-австрийской Межправительственной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, природоохранному, техническому и технологическому сотрудничеству (МПК).

Австрийскую делегацию возглавил Генеральный директор Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Ф. Фраушер.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних политических и торгово-экономических отношений, привлечение инвестиций с акцентом на трансфер технологий и локализацию производства, развитие визового взаимодействия, а также сотрудничество в рамках ООН и ОБСЕ. Было отмечено, что в Казахстане зарегистрировано 167 юридических лиц с австрийским участием. За январь–сентябрь 2026 года двусторонний товарооборот составил 202,2 млн долларов США. При этом казахстанский экспорт вырос на 84,5% и достиг 8,7 млн долларов США, а импорт составил 193,4 млн долларов США.

Кроме того, стороны отметили потенциал Казахстана в сфере критически важного сырья: согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, Казахстан может экспортировать 21 из 34 видов критически важного сырья, включённых в перечень Европейского союза. Также был отмечен потенциал увеличения поставок в Австрию продукции с более высокой добавленной стоимостью по 100 товарным позициям.

Отдельное внимание было уделено приоритетным направлениям двустороннего взаимодействия, включая энергетику и возобновляемые источники энергии, горнодобывающую промышленность, сырьевые ресурсы и критически важные минералы, промышленность, инфраструктуру, логистику и транспорт, в том числе развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Согласно оценкам Всемирного банка, целевые инвестиции в развитие данного маршрута могут более чем утроить объёмы торговли по нему и сократить время перевозок вдвое к 2040 году. Стороны также рассмотрели вопросы экологических технологий, информационных технологий и цифровизации, сельского хозяйства, туризма, финансов и здравоохранения.

По итогам заседания был подписан протокол 13-го заседания Комиссии. Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с определением сроков и места проведения следующего, 14-го заседания Комиссии в Астане.

Накануне, 19 ноября 2026 года, в Вене Арман Исетов также провёл встречу с Государственным секретарём Федерального министерства европейских и международных дел Австрии Йозефом Шеллхорном. Стороны обсудили график предстоящих контактов, политический диалог в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений, межпарламентское взаимодействие, подготовку визитов на высоком уровне, торгово-экономические и инвестиционные связи в сферах логистики, инфраструктуры и промышленности, визовые и авиационные вопросы, а также взаимодействие на многосторонних площадках.