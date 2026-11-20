Астана, 19 ноября 2026 года - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Алимбаев выступил с докладом на брифинге, посвященном усилиям Казахстана по реабилитации и реинтеграции граждан, возвращенных из зон конфликтов, организованном Программным офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане.

В мероприятии приняли участие Глава Программного офиса ОБСЕ в Астане, Посол Алексей Рогов, представители Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Национального центра по правам человека, дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций.

В ходе брифинга Ерлан Алимбаев поделился опытом Казахстана по возвращению граждан из Сирии и Ирака в рамках гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа», проведенных в 2019–2021 годах. В результате в страну были возвращены 756 граждан, в том числе 191 женщина, 528 детей и 37 мужчин.

Казахстанский дипломат ознакомил участников с ходом комплексной работы по реабилитации и реинтеграции возвращенных граждан, отметив важность оказания медицинской и психологической помощи, обеспечения доступа детей к образованию, социальной поддержки семей, а также применения индивидуального подхода к каждой семье.

В 2026 году общественный фонд «Жайық Жұлдызы» совместно с национальными партнерами в рамках программ TurKIDstan и PathMakers Burabay организовал культурно-познавательные и образовательные мероприятия для детей и подростков в Туркестанской области, Астане, Шымкенте и Бурабае. Данные инициативы способствовали повышению уверенности детей в себе, установлению дружеских отношений и формированию у них чувства принадлежности к обществу.

Ерлан Алимбаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества с международными партнерами и предложил создать региональную рабочую группу в формате «Центральная Азия + ОБСЕ». Данная инициатива направлена на обмен информацией, раннее выявление и защиту пострадавших граждан, совместную подготовку специалистов и координацию действий по трансграничным случаям.

Таким образом, Казахстан подтвердил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с ОБСЕ, Советом Европы и другими международными партнерами в сферах противодействия торговле людьми, насильственному экстремизму и транснациональной преступности, а также защиты пострадавших граждан.