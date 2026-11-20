Астана, 19 ноября 2026 года – Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел встречу со Специальным представителем Генерального секретаря ООН, Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

В ходе встречи обсуждены ключевые вопросы региональной повестки и перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана с ООН в области превентивной дипломатии, безопасности и устойчивого развития.

Стороны рассмотрели позитивную динамику развития межгосударственных отношений в Центральной Азии. Е.Ашикбаев отметил, что углубление политического диалога, укрепление взаимного доверия и расширение форматов регионального сотрудничества создают благоприятные условия для совместного решения общих вызовов.

Особое внимание в ходе беседы уделено вопросам ядерного разоружения и нераспространения. В контексте отмечаемых в этом году 35-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона и 20-летия подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии подчеркнут значимый вклад региона в укрепление глобального режима нераспространения.

Предметно обсуждены вопросы водной дипломатии, в особенности, продвижение инициатив Казахстана по созданию Международной организации по воде в структуре ООН и учреждению Международного дня Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья.

Собеседники также затронули вопросы реформирования ООН и ее адаптации к современным глобальным вызовам.

В контексте реализации инициативы «ООН-80» отмечена важность налаживания тесного взаимодействия РЦПДЦА с Региональным центром ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в интересах обеспечения долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии.