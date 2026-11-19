Алматы, 19 ноября 2026 года – Посол по особым поручениям – руководитель Представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Алматы Жанибек Абдрашов принял участие и выступил с обращением Министра иностранных дел Республики Казахстан на международной научно-практической конференции «Алма-Атинская декларация: 35 лет диалога, сотрудничества и добрососедства», посвящённой 35-летию подписания исторического документа, заложившего основы создания Содружества Независимых Государств (СНГ).

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, СНГ, научно-исследовательских и экспертных организаций стран региона.

С приветственными речами также выступили директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов, первый заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

В рамках конференции состоялись тематические сессии, посвящённые историческому значению Алма-Атинской декларации, перспективам развития СНГ, экономическому сотрудничеству и региональному взаимодействию в Центральной Азии.

Участники подчеркнули актуальность заложенных в Декларации принципов суверенного равенства, территориальной целостности, взаимного уважения, добрососедства и мирного урегулирования разногласий, а также отметили важность укрепления доверия и конструктивного диалога между государствами.