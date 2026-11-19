В Братиславе состоялся очередной раунд межмидовских консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Словакии. Казахскую делегацию возглавил Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, словацкую – Государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Марек Эшток.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено ходу реализации договорённостей, достигнутых в рамках официального визита Премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Казахстан 10-11 июня 2025 года.

А.Исетов подчеркнул важность вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, отметив значительный потенциал для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства. В свою очередь, М.Эшток подтвердил заинтересованность словацкой стороны в последовательном расширении сотрудничества с Казахстаном.

Кроме того, ключевое место в повестке дня заняли вопросы наращивания взаимного товарооборота и развития промышленной кооперации. В частности, рассмотрен ход подготовки к 11-му заседанию Казахстанско-словацкой Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, проведение которого запланировано на январь 2027 года в Братиславе. В качестве перспективных направлений взаимодействия определены энергетика, агропромышленный комплекс, IT-сектор и образование.

Стороны обсудили перспективы транспортно-логистического партнерства, включая задействование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута для укрепления взаимосвязанности между Центральной Азией и Центральной Европой. В образовательной сфере рассмотрены пути расширения академической мобильности и подготовки востребованных кадров на базе высших учебных заведений двух стран. Участники переговоров также подчеркнули необходимость совершенствования правового регулирования в сфере трудовой миграции.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Дипломаты подтвердили взаимную заинтересованность в углублении многостороннего взаимодействия и координации усилий в рамках ООН и других международных организаций.

Отдельное внимание было уделено внутриполитическим преобразованиям: казахстанская сторона проинформировала о ходе реализации масштабных конституционных реформ и ключевых приоритетах Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-словацкого сотрудничества.