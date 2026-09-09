Медиация и превентивная дипломатия в фокусе казахстанско-швейцарского сотрудничества

В рамках рабочего визита заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан Армана Исетова в Швейцарию состоялась встреча с Директором Дивизиона мира и прав человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Тимом Эндерлином.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам медиации и превентивной дипломатии, а также практическим аспектам посреднической деятельности. Особое внимание уделено возможностям дальнейшего взаимодействия и обмена накопленным опытом.

А.Исетов отметил важность мирного урегулирования конфликтов и подчеркнул значение диалога, посредничества и превентивных механизмов для укрепления мер доверия, предотвращения кризисов и поддержания международного мира и безопасности.

В свою очередь, Т.Эндерлин представил швейцарские подходы к развитию медиаторских компетенций, включая механизмы обучения специалистов. Швейцария на протяжении десятилетий формирует экспертный потенциал в этой области и обладает опытом профессиональной подготовки кадров, участвующих в миротворческих и посреднических процессах.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность двух стран в продолжении экспертного обмена и расширении взаимодействия по вопросам медиации и превентивной дипломатии.