Брюссель, 18 ноября 2026 года - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в третьем Форуме Шумана по безопасности и обороне, выступив на тематическом круглом столе «От конфликта к террору: понимание трансформирующейся взаимосвязи в сфере безопасности». Дискуссия была посвящена взаимному влиянию вооружённых конфликтов, террористических угроз и региональной нестабильности.

В числе участников – делегации из Австралии, Азербайджана, Канады, Бразилии, США, Великобритании и других стран, высокие представители ООН, Европейского Союза, ОБСЕ, АСЕАН, ЛАГ, а также главы ведущих аналитических центров, академических и научных кругов.

В своём выступлении глава МИД Казахстана обозначил приоритеты Астаны в противодействии терроризму и насильственному экстремизму, акцентировав внимание на меняющемся характере террористических угроз. Среди ключевых вызовов были отмечены распространение радикальных идеологий в цифровой среде, трансграничная деятельность экстремистских группировок, а также риски для критической инфраструктуры, международных транспортных и энергетических маршрутов.

Министр подчеркнул, что транснациональный характер этих угроз требует согласованных международных действий. В этой связи особое значение приобретают оперативный обмен информацией, распространение передового опыта, совершенствование механизмов предупреждения радикализации, а также реабилитация и реинтеграция лиц, вовлечённых в экстремистскую деятельность.

Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане и её последствиям для безопасности Центральной Азии. Министр отметил, что деятельность террористических и экстремистских группировок, незаконный трафик и распространение радикальных идеологий сохраняют риски для региональной стабильности и требуют консолидированного реагирования международного сообщества.

В этой связи Казахстан выступает за поддержание прагматичного диалога с Афганистаном, расширение гуманитарного содействия и экономического взаимодействия. В числе приоритетных направлений Министр выделил образование, здравоохранение, развитие транспортной связанности и укрепление институционального потенциала Афганистана.

В качестве практической платформы для объединения международных усилий Министр предложил активнее задействовать Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Он также отметил перспективность расширения реализуемых совместно с международными партнёрами образовательных программ для афганских женщин.

Участие Казахстана в Форуме Шумана позволило представить европейским и международным партнёрам подходы Астаны к противодействию современным угрозам безопасности. Подчеркнуто, что Казахстан последовательно выступает за объединение усилий международного сообщества, рассматривая безопасность не только через призму силовых мер, но и в контексте политического содействия, гуманитарной поддержки, а также экономического и социального развития.

Форум Шумана по безопасности и обороне – международная диалоговая площадка, организуемая Европейской службой внешних действий. Форум объединяет представителей государств – членов ЕС, более 85 стран-партнёров, международных и региональных организаций, экспертного и академического сообществ для обмена мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и обороны. Задача Форума – содействие развитию партнёрств и совместных подходов к противодействию современным вызовам и угрозам, укреплению мира и безопасности, а также поддержке международного правопорядка, основанного на принципах Устава ООН и нормах международного права.