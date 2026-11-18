Брюссель, 17 ноября 2026 года - В рамках рабочего визита в Бельгию Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провёл переговоры с Вице-премьером – Министром иностранных дел Королевства Бельгия Максимом Прево.

Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-бельгийских отношений, укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия по актуальным вопросам международной повестки.

Краеугольным фактором развития двустороннего взаимодействия выступает интенсификация политического диалога на высшем уровне. В этом ключе особое внимание уделено итогам официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Бельгию в июне 2026 года, а также исторического государственного визита Короля бельгийцев Филиппа в Казахстан в октябре 2026 года, ставшего важным этапом развития двусторонних отношений.

Отмечено значение принятого Совместного заявления Глав государств и подписания 40 двусторонних документов, включая 16 коммерческих соглашений, 22 соглашения в сфере науки и образования, меморандум в области здравоохранения и межведомственную Дорожную карту сотрудничества на 2027–2029 годы.

«Мы действительно высоко оценили этот визит, первый за долгое время. Считаю, что он состоялся в подходящий момент для укрепления наших связей – не только потому, что Казахстан является нашим стратегическим партнёром, но и потому, что он расположен в стратегически важном регионе», – отметил М.Прево.

Министры подчеркнули необходимость практической реализации достигнутых договорённостей, прежде всего, в сферах промышленной кооперации, критических минеральных ресурсов, транспорта и логистики, энергетики, цифровизации, искусственного интеллекта и научно-технологического сотрудничества.

В торгово-экономической сфере отмечена положительная динамика двустороннего взаимодействия. С 2005 года объём бельгийских инвестиций в Казахстан превысил 15 млрд долларов США. При этом в 2025 году валовой приток прямых инвестиций из Бельгии составил свыше 1 млрд долларов США. Подтверждена заинтересованность в расширении деятельности бельгийских компаний в нашей стране, а также в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

«Мы являемся страной, не имеющей прямого выхода к мировому океану. Однако стремимся превратить этот географический недостаток в преимущество и извлечь из этого максимальные возможности», – подчекнул М.Тлеуберди.

В контексте дальнейшего укрепления политических контактов на повестке дня значился вопрос расширения межпарламентского сотрудничества, а ткже организации визита главы бельгийского внешнеполитического ведомства в Казахстан. Со своей стороны М.Прево подтвердил твердое намерение совершить визит в Казахстан в 2027 году в рамках своего турне по Центральной Азии.

Стороны отдельно приветствовали вступление в силу с 1 ноября 2026 года безвизового режима для владельцев служебных паспортов Казахстана и стран Бенилюкса, а также предметно обсудили вопросы взаимной поддержки инициатив и кандидатур двух стран в универсальных международных институтах.

По итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в последовательной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, и дальнейшем укреплении многопланового казахстанско-бельгийского партнёрства.

Бельгия является одним из важных экономических партнёров Казахстана в Западной Европе. В РК зарегистрировано свыше 110 компаний с участием бельгийского капитала. С 2005 года совокупный объём прямых инвестиций из Бельгии в Казахстан превысил 15 млрд долл. США. В 2027 году Казахстан и Бельгия отметят 35-летие установления дипломатических отношений.