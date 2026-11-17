Брюссель, 16 ноября 2026 года - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди в рамках участия во второй Министерской встрече по межрегиональной взаимосвязанности и безопасности провёл ряд двусторонних переговоров с руководителями внешнеполитических ведомств Германии, Румынии, Латвии, Эстонии, Украины, Франции, Хорватии и Болгарии.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Министр проинформировал европейских коллег об основных направлениях экономического развития Казахстана, обозначенных Главой государства Касым-Жомарта Токаева в Послании народу Казахстана, а также о мерах по дальнейшему раскрытию транзитно-транспортного потенциала страны. Особое внимание было уделено возможностям расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе привлечению европейских компаний к реализации масштабной программы модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионов Казахстана.

В ходе встречи с Министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Казахстаном и Германией в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2027 году.

Стороны подчеркнули важность практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе официального визита Президента Казахстан в Германию в сентябре 2026 года, а также положений Совместного заявления глав государств и Дорожной карты на 2026–2028 годы по промышленному, технологическому и сырьевому сотрудничеству.

Йохан Вадефуль высоко оценил динамику двустороннего политического диалога, отметив успешное проведение 10 ноября в Астане политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также визит Заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева в Германию в рамках инвестиционного роуд-шоу «Alatau City» в Берлине и Франкфурте-на-Майне.

В культурно-гуманитарной сфере обсуждены вопросы поддержки немецкого языка в Казахстане. Стороны также подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в формате «Центральная Азия – Германия» и в рамках международных организаций.

На переговорах с Министром иностранных дел Румынии Даном Некулэеску подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей и расширении двустороннего сотрудничества по перспективным направлениям.

Стороны договорились провести в 2027 году 18-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности судоходства в Чёрном море и обеспечения бесперебойной транспортировки казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума.

В ходе встречи с Министром иностранных дел Латвии Байбой Браже обсуждены перспективы и практическое взаимодействие по представляющим взаимный интерес вопросам.

В беседе с Министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна подтверждён обоюдный настрой на продолжение конструктивного политического диалога и последовательную реализацию договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Эстонии Алара Кариса в Казахстан.

На встрече с Министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой стороны обсудили работу Межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также обменялись мнением по вопросам торговли и логистики.

На встрече с Министром иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро собеседники обсудили текущее состояние двусторонних отношений и активизацию политического диалога в рамках существующих форматов сотрудничества.

По итогам встреч подтверждена готовность Казахстана с европейскими странами к укреплению партнёрства в двустороннем формате, а также в рамках межрегиональных и многосторонних площадок.