Астана, 16 ноября 2026 года – Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев принял участие во встрече заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации, состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе встречи были обсуждены ход реализации Плана совместных действий на 2025-2027 годы, вопросы согласования отраслевых «дорожных карт» и выполнения договоренностей, достигнутых на Втором саммите «Центральная Азия – Россия» 9 октября 2025 года в г.Душанбе.

По итогам обсуждения стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении многостороннего сотрудничества, активизации межведомственного взаимодействия и практической реализации достигнутых договоренностей.