Брюссель, 16 ноября 2026 года - В рамках рабочего визита в Бельгию Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел раздельные встречи с руководством крупных бельгийских компаний «Sarens Group», «AhlersLogistics» и «BIM e-Solutions».

В рамках встречи обсуждены планы реализации инвестиционных проектов, развития транспортной инфраструктуры Казахстана и цифровизации Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

На встрече со Старшим советником группы компаний «Sarens» Хендриком Саренсом и Директором по строительству транспортно-логистического центра (ТЛЦ) компании «KhorgosCustoms & Logistics Platform» Маттиасом Саренсом обсужден проект в объеме 50 млн.долларов США по строительству ТЛЦ в области Жетису. Проект предусматривает строительство объездной дороги протяжённостью 2,1 км, склада временного хранения и инфраструктуры для тяжеловесных грузов. Его реализация позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска «Нур Жолы», ускорить грузоперевозки и укрепить транзитный потенциал Казахстана и Центральной Азии.

В ходе переговоров с Генеральным директором «Ahlers Logistics» Дейвом ван ден Босом и руководителем «BIM e-Solutions» Майклом Барри обсуждены перспективы расширения логистической деятельности и внедрения цифровых технологий на Среднем коридоре. В частности, запуск 90-дневного пилотного проекта «Digital Middle Corridor» направлен на цифровое сопровождение грузоперевозок, обмен таможенными данными, сокращение задержек на границах и повышение прозрачности транзитных операций.

На встречах была подчеркнута стратегическая роль Казахстана как транспортно-логистического узла Евразии и выражена заинтересованность в реализации конкретных инвестиционных и технологических проектов, направленных на повышение эффективности Среднего коридора.

«Sarens Group» – мировой лидер в сфере тяжеловесных подъёмов и инженерных транспортных решений, работает в Казахстане с 2003 года.

«Ahlers Logistics» – бельгийская международная логистическая компания, основанная в 1909 году, работает в Казахстане с 1998 года и располагает складскими комплексами в Караганде и Алматы общей площадью около 11 тыс. кв. метров.

«BIM e-Solutions» специализируется на цифровизации таможенных и пограничных процедур с применением искусственного интеллекта.