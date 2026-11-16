Казахстан выступает за развитие транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Европы

Брюссель, 16 ноября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие во второй Министерской встрече, посвящённой развитию межрегиональной взаимосвязанности между Европейским Союзом, Черноморским регионом, Южным Кавказом и Центральной Азией. В мероприятии участвовали Министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза и стран регионов, а также руководители Европейской Комиссии.

В своем выступлении Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что развитие транзитно-транспортного потенциала и модернизация инфраструктуры являются одними из стратегических приоритетов Казахстана, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в октябрьском Послании народу Казахстана.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении сотрудничества с европейскими и региональными партнёрами в сферах транспорта, логистики, энергетики и цифровизации. Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) как одного из ключевых направлений укрепления транспортной взаимосвязанности между Европой и Азией.

В этой связи была подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия с Европейским Союзом в рамках инициативы «Global Gateway», в том числе, в целях привлечения инвестиций, развития транспортной инфраструктуры и реализации взаимовыгодных совместных проектов.Министр подтвердил готовность Казахстана к активному взаимодействию с партнёрами в целях совершенствования логистических процедур и формирования эффективной и устойчивой транспортной сети, связывающей Европу и Азию.

Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам энергетического сотрудничества, включая развитие трансграничных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и укрепление энергетической безопасности.