Казахстан выступил за повышение эффективности и практической отдачи ОЭС

Исламабад, 16 ноября 2026 года – Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял участие в 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся 15-16 ноября т.г. в Исламабаде.

В ходе встречи участники обсудили перспективы дальнейшего развития ОЭС, повышения эффективности ее деятельности и расширения регионального экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено совершенствованию институциональных механизмов Организации, повышению практической отдачи от принимаемых решений, а также определению новых приоритетных направлений и реализации совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и углубление региональной экономической интеграции.

По итогам заседания принято Исламабадское коммюнике, программный документ «Стратегические цели экономического развития на период до 2035 года», отчет 30-го заседания Совета министров иностранных дел, а также бюджет Секретариата Организации на 2027 год.

В рамках заседания СМИД состоялась коллективная встреча с Премьер-министром Пакистана Шахбаз Шарифом, в ходе которой состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между странами-участницами Организации экономического сотрудничества.