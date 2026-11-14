Казахстан подтвердил готовность содействовать дальнейшему укреплению СВМДА

Астана, 13 ноября 2026 года - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел встречу с новым Генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Султаном Гаджиевым.

В ходе встречи рассмотрены итоги VII Саммита СВМДА, состоявшегося 15 октября 2026 года в Баку, текущие задачи организации и ключевые направления ее дальнейшего развития.

Отдельное внимание уделено практическому продвижению инициатив Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, озвученных на Бакинском Саммите, в частности в сфере превентивной дипломатии, транспортной взаимосвязанности, искусственного интеллекта, водной безопасности и развития человеческого капитала.

М.Тлеуберди подчеркнул заинтересованность Казахстана в повышении эффективности СВМДА, последовательном выполнении решений Саммита и укреплении потенциала Секретариата. В этой связи, подтверждена готовность нашей страны оказывать необходимую поддержку новому Генеральному секретарю в реализации возложенных на него задач.

Стороны договорились поддерживать тесный рабочий диалог и сосредоточить усилия на продвижении практических инициатив, отвечающих общим интересам государств-участников организации.