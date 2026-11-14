Астана, 13 ноября 2026 года - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел встречу с Генеральным секретарем Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрийской Республики Северином Грубером.

Во встрече также приняли участие руководители крупных государственных холдингов и представители ведущих австрийских компаний, включая Генерального директора и единоличного председателя правления АО «Австрийская инвестиционная компания» (ÖBAG) Эдит Хлавати, Члена исполнительного совета, Исполнительного вице-президента по энергетике компании OMV Берислава Гашо и Президента австрийско-казахстанской платформы по взаимосвязанности (AKCP) Карла Юрку.

В центре внимания были вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также подготовки к 13-му заседанию казахстанско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и 11-му заседанию Делового совета, которые состоятся 19–20 ноября в Вене.

Министр М.Тлеуберди рассказал австрийской делегации о ключевых положениях Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предусматривающих масштабную модернизацию инфраструктуры, промышленности и энергетического сектора.

Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), расширению транспортно-логистических возможностей Казахстана и укреплению его роли в качестве ключевого транзитного звена между Европой и Азией. В этой связи казахстанский дипломат отметил высокий потенциал реализации совместных проектов в рамках австрийско-казахстанской платформы взаимосвязанности (AKCP), в том числе с использованием возможностей австрийской инициативы «Team Austria» и европейской программы «Global Gateway».

С.Грубер подтвердил заинтересованность бизнес-кругов Австрии в расширении делового присутствия в Казахстане. Он также подчеркнул важность использования действующих двусторонних механизмов для продвижения конкретных инвестиционных проектов в сфере энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, АПК и туризма.

В числе приоритетных направлений сотрудничества стороны выделили локализацию производств, нефтехимию, возобновляемую энергию, развитие несырьевого экспорта Казахстана, а также сотрудничество в сфере критически важных видов сырья.

Стороны договорились продолжить работу по углублению взаимовыгодного партнерства по широкому спектру вопросов и определению новых точек роста.

По итогам встречи австрийская делегация выразила благодарность за организацию насыщенной деловой программы в Астане.

Австрия является одним из значимых экономических партнеров Казахстана в Центральной Европе. В РК зарегистрировано свыше 160 компаний с участием австрийского капитала. С 2005 года совокупный объем прямых инвестиций из Австрии в Казахстан превысил 3 млрд долларов США. В 2027 году Казахстан и Австрия отметят 35-летие установления дипломатических отношений.