Обсуждены вопросы казахстанско-американского сотрудничества

Астана, 8 сентября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла США в Казахстане Джули Стаффт.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего развития расширенного стратегического партнерства.

Особое внимание уделено предстоящему участию Главы государства в Саммите G20 в Майами и подготовке содержательной повестки контактов на высшем уровне.

Стороны подтвердили готовность продолжить тесное взаимодействие по всему комплексу двусторонней повестки.