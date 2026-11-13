Посол по особым поручениям – руководитель Представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Алматы, Жанибек Абдрашов, принял участие и выступил с приветственной речью на региональном форуме по ЦУР в Алматы «Бизнес и устойчивое развитие в Евразии» приуроченный ко Дню Организации Объединённых Наций. Форум организован Сетью Глобального договора ООН в Центральной Азии.

В своей речи Посол отметил важность укрепления регионального сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), а также развития партнёрства между государством, бизнесом и международными организациями в сферах чистой энергетики, устойчивой инфраструктуры и повышения благосостояния населения.

Особое внимание было уделено созданию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы в целях повестки устойчивого развития в регионе.