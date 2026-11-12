Казахстан призывает укрепить водную архитектуру ООН

11 ноября 2026 года на конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье (Турецкая Республика) Министерство иностранных дел РК, Министерство водных ресурсов и ирригации и Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) совместно провели специальное мероприятие по укреплению многостороннего сотрудничества в водной сфере.

В ходе мероприятия делегация Казахстана сторона информировала представителей ООН, членов правительственных делегаций и международных экспертов о развитии и модернизации водного сектора Казахстана. Казахстанская сторона призвала объединить усилия для реализации инициативы Президента РК К. Токаева по созданию Международной организации по воде, призванной укрепить координацию и повысить эффективность работы ООН.

О перспективах укрепления водного сотрудничества в рамках ООН высказались заместитель Генерального секретаря ООН — исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, специальный представитель Генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Дениз Пирес де Карвальо и председатель правления Исполнительного комитета Международного фонда по спасению Арала (МФСА) Асхат Оразбай. В обсуждении также участвовали представители механизма UN-Water, Международного союза охраны природы, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других организаций.

Участники ознакомились с основными достижениями Казахстана в управлении водными ресурсами, а также с его региональными и международными приоритетами. Еще на этапе подготовки мероприятия представители научно-исследовательских и общественных организаций Монголии, Великобритании, Словакии, Намибии и других стран поддержали дальнейшую реализацию инициативы по созданию Международной организации по воде.

В завершение казахстанская сторона подчеркнула готовность к открытому и конструктивному обсуждению будущих механизмов международного сотрудничества в водной сфере и пригласила участников продолжить предметный диалог на Конференции ООН по водным ресурсам, которая состоится 8–10 декабря 2026 года в Абу-Даби.