Казахстан и Австралия намерены расширять двустороннее взаимодействие

Астана, 8 сентября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял Посла Австралии в Республике Казахстан Джона Гиринга.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив заинтересованность Астаны и Канберры в дальнейшем расширении политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Посол Австралии высоко оценил проводимые в Казахстане политические реформы, включая выборы в Курултай.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы взаимодействия в рамках многосторонних площадок, в том числе ООН, а также взаимной поддержки международных инициатив Казахстана и Австралии.

В завершении стороны обменялись мнения по актуальным международным вопросам и их влиянии на страны региона.

Дж.Гиринг также является Послом Австралии в России, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане по совместительству с резиденцией в г.Москва.