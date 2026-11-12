В Министерстве иностранных дел РК состоялся очередной раунд казахстанско-германских политических консультаций.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исагалиев, германскую – заместитель директора Департамента Азии и Тихоокеанского региона Федерального министерства иностранных дел, посол Йоахим Бертеле.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание реализации договорённостей, достигнутых в ходе официального визита Президента Казахстана К.Токаева в Германию 29-30 сентября текущего года.

В ходе переговоров А.Исагалиев ознакомил собеседника с внутриполитическими реформами, выразил удовлетворение активной динамикой контактов на высшем и высоком уровнях, озвучил конкретные предложения по углублению взаимодействия в различных отраслях и продвижению двусторонних проектов.

Й.Бертеле отметил важность поддержания конструктивного диалога между Астаной и Берлином, в том числе на многосторонних площадках, подчеркнул приверженность германской стороны дальнейшему расширению взаимовыгодного партнёрства с Казахстаном.

В рамках консультаций особое внимание было уделено развитию промышленной кооперации, сотрудничеству в сфере критически важных сырьевых материалов, энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и передовых технологий. В данном контексте стороны рассмотрели ход реализации совместной Дорожной карты по развитию промышленного, технологического и сырьевого сотрудничества на 2026-2028 годы.

Отдельно обсуждены перспективы расширения гуманитарного сотрудничества в сферах культуры, образования и науки, в том числе развитию межуниверситетских связей и подготовке квалифицированных кадров. Подчёркнута важная роль немецкой диаспоры Казахстана в укреплении дружественных отношений между двумя странами.

В ходе консультаций рассмотрены вопросы сотрудничества в формате «Центральная Азия – Германия», с Европейским союзом, взаимодействия в рамках ООН и ОБСЕ, а также актуальные темы региональной и международной повестки дня.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в поддержании активного политического диалога и дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией в 2027 году.