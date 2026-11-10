О совместном заседании СМИД, СМО, КССБ ОДКБ

Москва, 10 ноября 2026 года -Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в Совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Казахстанскую делегацию также возглавили Заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева и Министр обороны Айдос Мырзахметов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, обсуждены итоги деятельности ОДКБ в текущем году, а также перспективные направления работы Организации в 2027 году. М.Тлеуберди проинформировал участников о подходах нашей страны к вопросам укрепления сотрудничества в формате ОДКБ, высказал ряд предложений по дальнейшему развитию Организации.

Участники Совместного заседания одобрили ряд политических заявлений и проект Соглашения о Парламентской Ассамблее ОДКБ, а также согласовали Повестку дня и проекты документов сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится с участием глав государств 11 ноября в Москве.