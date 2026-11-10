О рабочем визите Министра иностранных дел Республики Казахстан в Российскую Федерацию

Москва, 10 ноября 2026 года - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в Международном форуме обеспечения коллективной безопасности и выступил на Пленарном заседании «Коллективная безопасность в многополярном мире».

В ходе выступления глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что снижение доверия между государствами подрывает основы международного порядка и ослабляет авторитет международного права. Он акцентировал внимание на том, что стабильный международный порядок не может основываться исключительно на балансе сил, а должен опираться на международное право, взаимное доверие и способность договариваться даже в условиях серьезных разногласий.

М.Тлеуберди выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, и что будущее Евразии не должно определяться логикой противостояния и разделительных линий. Оно должно строиться на взаимном уважении, доверии и готовности государств совместно отвечать на общие вызовы.

В рамках программы мероприятий московского Форума также состоялась выставка продукции и технологий в сфере обеспечения коллективной безопасности.