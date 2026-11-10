Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял участие во встрече высокого уровня «Connectivity Platform Meeting – Digital», организованной Европейской комиссией совместно с Правительством Молдовы.

В мероприятии приняли участие представители государств Центральной Азии, Южного Кавказа, Черноморского региона, Турции и Европейского Союза, а также международных финансовых институтов и технологического бизнеса.

Центральной темой встречи стало развитие безопасной и устойчивой цифровой взаимосвязанности между Европой и Азией.

Выступая на министерской панельной сессии, А. Исетов подчеркнул стратегическую роль Казахстана в развитии транспортной и цифровой взаимосвязанности на евразийском пространстве.

Особое внимание было уделено запуску 15 октября 2026 года Транскаспийской волоконно-оптической линии связи «Актау – Сумгаит» между Казахстаном и Азербайджаном, открывающей новые возможности для формирования интегрированного цифрового коридора между Центральной Азией и Европой.

В данном контексте отмечены перспективы расширения сотрудничества с Европейским Союзом, в том числе в рамках инициативы «Global Gateway» и Платформы взаимосвязанности, с акцентом на развитие цифровой инфраструктуры и реализацию совместных инвестиционных проектов.

А. Исетов подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению технологического партнёрства с Европейским Союзом и развитию региональной цифровой взаимосвязанности.