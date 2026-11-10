Казахстан и США расширяют горизонты делового сотрудничества

Вашингтон, 9 ноября 2026 года – На полях Саммита B20 состоялся казахстанско-американский бизнес-форум «От стратегического партнерства к реальным проектам», организованный Министерством иностранных дел Республики Казахстан совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Торговой палатой США.

Мероприятие организовано в преддверии визита Главы государства в г. Майами для участия в Саммите G20 по приглашению Президента США Д.Трампа и объединило представителей государственных органов, национальных компаний, финансовых институтов, а также деловых кругов двух стран для обсуждения дальнейших перспектив торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Казахстан был представлен на Саммите одной из наиболее многочисленных бизнес-делегаций. В ее состав вошли Специальный представитель Президента РК по взаимодействию с США Ержан Казыхан, Заместитель Премьер-Министра – Министр транспорта РК Асел Жанасова, Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, Председатель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев, а также руководители профильных министерств, представители Фонда «Самрук-Қазына», национальных и частных компаний и финансовых институтов.

С американской стороны в бизнес-форуме приняли участие Первый заместитель Государственного секретаря США Кристофер Ландау, Президент Торговой палаты США Сюзанн Кларк, руководители компаний-членов Казахстанско-американского делового совета (USKZBC) и более 100 предприятий США в сфере транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий и финансов.

Открывая бизнес-форум К.Ландау заявил: «Для меня большая честь присутствовать на мероприятии и приветствовать участие Казахстана в его работе. Тот факт, что Казахстан представлен здесь самой многочисленной делегацией, наглядно свидетельствует о растущем международном авторитете страны и ее укреплении в качестве одного из ведущих игроков мировой экономики. Для меня также большое удовольствие видеть стольких представителей американского частного сектора, проявляющих живой интерес к возможностям, которые открывает Казахстан.»

В ходе мероприятия были обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и США, расширения промышленной кооперации и реализации совместных инициатив в приоритетных отраслях экономики. Стороны рассмотрели возможности углубления взаимодействия в области транспорта и логистики, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства, цифровых и финансовых технологий, включая искусственный интеллект.

Обсуждения прошли в рамках четырех тематических сессий с участием представителей профильных ведомств, национальных компаний и частного сектора двух стран. Отдельное внимание уделено новым сферам сотрудничества, в том числе вопросам локализации производств, внедрения передовых технологий, развития перерабатывающей промышленности и расширения участия казахстанских предприятий в международных производственных цепочках.

Казахстанская делегация также представила масштабный план по развитию инфраструктуры и строительству новых объектов, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Подчеркнув значительный потенциал для реализации совместных проектов, казахстанская сторона пригласила американские компании и инвесторов к активному участию в их осуществлении.

Выступая перед участниками форума, Е.Казыхан отметил: «Американские и казахстанские компании выстроили успешные партнерские отношения, которые на протяжении десятилетий объединяют инвестиции, технологии и поколения квалифицированных специалистов. Сегодня перед нами открывается возможность заложить столь же прочную основу для долгосрочного сотрудничества в новых отраслях».

Бизнес-форум продолжил многолетнее взаимодействие Казахстана с Торговой палатой США, представляющей интересы более 3 млн. американских компаний. Казахстан является единственным государством региона, имеющим собственный деловой совет в структуре этой организации, который служит площадкой для укрепления прямых связей между компаниями двух стран, продвижения совместных проектов и организации американских торговых миссий США в Казахстан.

На полях Саммита члены казахстанской делегации также провели двусторонние встречи с представителями Администрации и Конгресса США, а также ведущих финансовых институтов. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней экономической повестки и перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

По итогам переговоров подписан ряд соглашений в приоритетных сферах торгово-инвестиционного сотрудничества.