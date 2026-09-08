Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили дальнейшее развитие союзнических отношений

Астана, 8 сентября 2026 года – По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

Глава МИД Кыргызстана тепло поздравил казахстанского коллегу с назначением на высокую должность и пожелал ему успехов в ответственной работе.

В ходе беседы министры констатировали поступательное развитие казахско-кыргызских союзнических отношений. Выражено обоюдное намерение всемерно содействовать дальнейшему укреплению политического диалога, а также расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих международных мероприятий на высшем и высоком уровнях.