9 ноября 2026 года состоялось заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, посвященное Посланию Президента Республики Казахстан «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В ежегодном обращении к народу Казахстана Президент представил свое видение дальнейшего социально-экономического развития страны и обозначил задачи, направленные на укрепление Независимости и защиту суверенитета. Прежде всего, Глава государства указал на необходимость единства и согласия в обществе, без которых невозможны реформы и дальнейшее движение страны вперед.

Открывая заседание, председатель Общественного совета Айгуль Куспан обратила внимание на важность участия представителей научного, экспертного и гражданского сообщества в реализации обозначенных задач. Их профессиональный опыт и общественное влияние позволяют содействовать продвижению государственных инициатив и укреплению общественного диалога.

Председатель призвала членов Совета участвовать в разъяснении основных положений Послания Президента, а также целей и содержания государственных инициатив, опираясь на достоверную информацию и профессиональную оценку. К числу важных общественных ориентиров она отнесла ценности инициатив «Таза Қазақстан» и «Адал азамат», основанные на уважении к закону, дисциплине, добросовестном труде и гражданской ответственности.

Отдельное внимание в выступлении председателя было посвящено приоритетам Послания, непосредственно связанных с внешнеэкономической деятельностью Казахстана.

Одним из ключевых направлений было обозначено развитие транспортно-логистического потенциала страны. Изменение маршрутов международных грузоперевозок и растущее значение сухопутных коридоров открывают перед страной дополнительные возможности. Их реализация требует развития инфраструктуры, повышения эффективности логистических систем, укрепления международных партнерств и расширения торгово-экономических связей.

Другим важным приоритетом для страны является энергетическая безопасность. Достижение поставленной Президентом цели по формированию устойчивого энергетического профицита к 2029 году предполагает наращивание энергетических мощностей, модернизацию инфраструктуры и внедрение современных технологий. В этом контексте международное сотрудничество открывает новые возможности для привлечения зарубежных технологических решений, обмена опытом, подготовки специалистов и реализации совместных проектов с учетом долгосрочных национальных интересов Казахстана.

В части инвестиционной политики была отмечена необходимость дальнейшего улучшения инвестиционного климата и укрепления правовой защиты инвесторов. Глава государства в Послании подчеркнул, что при оценке инвестиционной деятельности важно учитывать не только объем привлеченных средств, но и конкретные результаты реализованных проектов, включая создание новых производств и рабочих мест, внедрение современных технологий и вклад в развитие национальной экономики. Достижение этих результатов требует системного взаимодействия с инвесторами и согласованной работы государственных органов.

По итогам заседания члены Общественного совета выразили готовность содействовать его разъяснению Посланиию Президента используя собственные профессиональные и общественные площадки. Такая работа позволит донести содержание Послания до граждан Казахстана, проживающих как внутри страны, так и за ее пределами.