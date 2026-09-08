Мы, министры иностранных дел государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (далее – Договор о ЦАЗСЯО), по случаю 20-летия подписания Договора о ЦАЗСЯО в Семипалатинске

подтверждая свою приверженность общей задаче человечества по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и осознавая катастрофические гуманитарные последствия любого применения или испытания ядерного оружия,

подчеркивая, что создание зон, свободных от ядерного оружия, является одним из сильнейших универсальных инструментов предотвращения распространения ядерного оружия и укрепления глобального процесса разоружения,

отмечая важность Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития в Центральной Азии в ХХІ веке в деле укрепления мира и безопасности в регионе,

напоминая, что идея создания зоны, свободной от ядерного оружия,

в Центральной Азии была впервые выдвинута Республикой Узбекистан

в сентябре 1993 года на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,

будучи убеждены в том, что создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии представляет собой успешный пример консолидации усилий стран региона, и подчеркивая, что это являлось важным шагом на пути к укреплению режима ядерного нераспространения и процесса ядерного разоружения, регионального и международного мира и безопасности, а также развитию сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях и экологической реабилитации территорий, пострадавших от радиоактивного заражения,

приветствуя тридцать пятую годовщину закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона и тридцатилетие открытия к подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также отдавая дань памяти многочисленным жертвам ядерных взрывов и их последствий во всех регионах планеты,

заявляем о нижеследующем:

Вновь подтверждаем нашу приверженность историческому по своей значимости Договору о ЦАЗСЯО, подписанному Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан 8 сентября 2006 года в г.Семипалатинске.

Будучи результатом коллективных усилий всех пяти государств Центральной Азии в их стремлении обеспечить безопасность, стабильность и мир в регионе, а также по-прежнему оставаясь первой и единственной такой зоной, полностью расположенной в Северном полушарии и непосредственно граничащей с двумя государствами, обладающими ядерным оружием, Семипалатинский Договор продолжает играть важную роль по укреплению глобального режима разоружения и нераспространения и служить символическим примером превращения Центральной Азии из региона, где некогда активно испытывалось и развертывалось ядерное оружие, в одного из лидеров глобальных усилий по ядерному разоружению.

Подтверждаем ключевую роль Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве краеугольного камня международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия и, в конечном итоге, его полной ликвидации. В этой связи, выражаем сожаление о завершении без принятия субстантивных итогов Одиннадцатой Обзорной конференции государств-участников ДНЯО, что отражает сохраняющиеся разногласия и дефицит доверия в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Призываем всех участников ДНЯО добросовестно продолжить переговоры об эффективном осуществлении обязательств по всем трем взаимосвязанным и взаимодополняющим столпам – ядерное разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии.

В контексте неотложных и беспрецедентных вызовов, угрожающих глобальной безопасности и стабильности, выражаем серьезную обеспокоенность отсутствием существенного прогресса в области ядерного разоружения в соответствии со статьей 6 ДНЯО, а также прекращением действия ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями в сочетании с тревожной тенденцией к модернизации ядерных арсеналов. При этом, отмечаем особую ответственность государств, обладающих ядерным оружием, за проведение переговоров по ядерному разоружению и призываем к срочной разработке новых, поддающихся проверке механизмов контроля над вооружениями с целью предотвращения гонки ядерных вооружений.

Заявляем о неизменной поддержке деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в реализации положений ДНЯО, содействии сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии и применении гарантий и контроля над ядерными программами в государствах-членах Агентства.

Твердо выступаем за необходимость скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который отметит 24 сентября 2026 года ровно тридцать лет с момента своего открытия к подписанию. В этой связи подчеркиваем необходимость сохранения и дальнейшего укрепления международной нормы против проведения ядерных испытаний и призываем воздерживаться от любых действий, способных подорвать эту норму.

Подчеркиваем важную роль просвещения по вопросам разоружения и нераспространения в формировании культуры мира, доверия и ответственности и отмечаем особое значение вовлечения молодежи в обсуждение вопросов разоружения и международной безопасности. Поддерживаем дальнейшее продвижение инициированного Кыргызской Республикой Международного дня просвещения по вопросам разоружения и нераспространения, символично отмечаемого ежегодно 5 марта — в день вступления в силу ДНЯО, — а также связанных с ним региональных образовательных инициатив.

В этой связи отмечаем актуальность рекомендаций, содержащихся в Исследовании ООН по вопросам просвещения в области разоружения и нераспространения, а также Повестке дня Генерального секретаря ООН в области разоружения «Обеспечение нашего общего будущего: повестка дня в области разоружения» (Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament).

Приветствуем подписание 6 мая 2014 года государствами, обладающими ядерным оружием, Протокола о негативных гарантиях к Договору о ЦАЗСЯО и его ратификацию четырьмя ядерными державами и выражаем надежду

на скорейшее завершение Соединенными Штатами Америки процесса ратификации Протокола.

Выражаем заинтересованность в институциональном развитии Договора о ЦАЗСЯО и в дальнейшем расширении партнерства с существующими зонами, свободными от ядерного оружия, с целью укрепления глобального режима ядерного нераспространения и объединения международных усилий по обеспечению мира и безопасности. В этом контексте положительно отмечаем подписание Меморандумов о взаимопонимании с Африканской комиссией по атомной энергии (АФКОНЕ) и Организацией по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), а также проведение в Астане 28-29 августа 2024 года под председательством Казахстана второй встречи представителей всех существующих зон, свободных от ядерного оружия.

Отмечаем высокую значимость укрепления региональной безопасности как ключевого фактора устойчивого развития и стабильности в Центральной Азии, а также подтверждаем намерение и далее тесно взаимодействовать в борьбе с общими вызовами и угрозами.

Выступаем в поддержку усилий по созданию новых зон, свободных от ядерного оружия, в тех регионах, где их в настоящее время нет, в том числе на Ближнем Востоке.

Приветствуем принятие на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии», а также проведение под председательством Туркменистана в г. Ашхабаде 5 декабря 2024 года юбилейного совещания государств - участников Договора с участием представителей других существующих зон, свободных от ядерного оружия и международных организаций.