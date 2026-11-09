Зарубежным дипломатам разъяснили ключевые положения Послания Главы государства

Астана, 9 ноября 2026 года - Министерство иностранных дел Республики Казахстан организовало брифинг для глав зарубежных дипломатических миссий и международных организаций, посвященный Посланию Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В мероприятии приняли участие около 100 представителей дипломатического корпуса. Спикерами выступили Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев и Вице-министр транспорта Дамир Кожахметов.

Открывая встречу, М.Тлеуберди отметил, что Послание Президента К.Токаева, обнародованное в год 35-летия Независимости, подводит итоги пройденного пути и выстраивает долгосрочную стратегию развития страны. Он подчкркнул, что в эпоху глобальной турбулентности внешняя политика Казахстана сохраняет преемственность и опирается на конструктивный диалог, соблюдение международных обязательств и выверенный прагматизм. Приток прямых иностранных инвестиций в 2025 году вырос на 14,4% и составил 20,5 млрд долларов. «Масштабные реформы Президента Касым-Жомарта Токаева - это наше искреннее и открытое приглашение вашим странам, деловым кругам и инвесторам к взаимовыгодному сотрудничеству», - подчеркнул он.

Глава МИД напомнил, что на модернизацию инфраструктуры до конца 2029 года из Национального фонда будет направлено около 6,5 трлн тенге, а 2027 год предложено объявить Годом «Всенародной большой стройки». Партнерам Казахстан предлагает многолетний горизонт планирования, доступ к масштабным контрактам и институциональную защиту инвестиций. Среди приоритетных сфер сотрудничества министр назвал энергетику, агропромышленный комплекс, цифровизацию и искусственный интеллект, а также водную повестку. Он подробно остановился на правовых гарантиях для инвесторов: в городе Алатау будет создан Инвестиционный суд на основе английского общего права, а до конца 2027 года планируется принять новый Гражданский кодекс. Загранучреждения Казахстана, подчеркнул министр, получили четкие инструкции обеспечивать индивидуальное сопровождение каждого значимого инвестиционного проекта.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что программа «Всенародной большой стройки» призвана придать дополнительный импульс развитию отечественной промышленности и привлечь инвестиции. По его словам, в рамках курса, обозначенного Президентом Касым-Жомартом Токаевым, доля обрабатывающей промышленности в ВВП достигла 13% и превысила долю горнодобывающей отрасли, а с 2023 года в стране реализовано 647 проектов. Наиболее перспективными направлениями он назвал машиностроение, металлургию, химическую промышленность и электротехнику, отметив, что инвесторам предлагаются налоговые и таможенные преференции, земельные участки с инфраструктурой и сопровождение по принципу «единого окна». «Наша цель - не просто привлечь инвестиции, а выстроить долгосрочные индустриальные партнерства на основе трансфера технологий, локализации производства, углублённой переработки сырья, подготовки кадров и выпуска конкурентоспособной продукции», - сказал министр.

Вице-министр транспорта Дамир Кожахметов рассказал о задачах, которые Послание Главы государства ставит перед отраслью: Казахстан должен стать ведущим логистическим хабом Евразии и перейти от роли транзитной территории к роли организатора международных грузопотоков. По его словам, около 85% сухопутных грузов между Китаем и Европой уже следуют через страну, а в прошлом году транзит вырос на 18% и достиг 39,1 млн тонн. В числе ближайших проектов он назвал железнодорожную линию Бахты-Аягоз, Арало-Каспийскую магистраль, модернизацию всех 37 автомобильных пунктов пропуска на границах с Россией и Кыргызстаном и строительство нового аэропорта в Астане. Особый акцент Д.Кожахметов сделал на Транскаспийском международном транспортном маршруте и пригласил зарубежных партнеров к инвестированию в порты, аэропорты и логистические центры. «Казахстан переходит от статуса страны, не имеющей выхода к морю, к статусу страны, которая соединяет континенты», - заявил он.

В ходе сессии вопросов и ответов главы дипломатических миссий проявили особый интерес к инвестиционному климату РК, гарантиям защиты инвестиций, условиям участия в проектах, развитию транспортных коридоров и сотрудничеству в сфере критических минералов. Спикеры дали развернутые ответы и выразили готовность к дальнейшему диалогу. При подведении итогов было отмечено, что дипломатические миссии РК за рубежом будут оказывать комплексную поддержку компаниям, заинтересованным в создании современных производств и передаче технологий, а Казахстан остается открытым для долгосрочного инвестиционного партнерства.

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