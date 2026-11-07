В Астане состоялся молодёжный форум соотечественников «Молодёжь. Возможности. Будущее»

Астана, 7 ноября 2026 года – В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилёва состоялся молодёжный форум соотечественников «Молодёжь. Возможности. Будущее», организованный НАО «Фонд Отандастар».

В мероприятии приняли участие более 500 студентов из числа этнических казахов, прибывших на обучение в Казахстан из Монголии, Китая, Узбекистана, России, Кыргызстана и других стран.

На церемонии открытия форума с приветственным словом выступил Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Жетыбаев. В своём выступлении он подчеркнул, что укрепление связей с зарубежными соотечественниками, сохранение их духовной и культурной общности с исторической Родиной являются одним из важных направлений внешней политики Казахстана. С приветственным словом к участникам также обратился Президент НАО «Фонд Отандастар» Ырыскали Дауренбек, отметив важность развития потенциала молодых соотечественников и поддержки их инициатив.

Спикерами форума выступили предприниматель и меценат Сырымбет Тау, основатель сети школ и образовательных центров «Zerdeli» Ырысбек Мәуіт, руководитель Астанинского филиала Международного общества «Қазақ тілі» Лариса Алдаберген, а также основатели образовательных проектов «Salem Alem» и «Salem School» Салтанат Жұмагелдіұлы и Бақбол Адуын.

В ходе мероприятия спикеры, являющиеся кандасами и прибывшие в Казахстан в разное время, поделились личными историями адаптации и интеграции в стране. Они рассказали о своём профессиональном становлении, предпринимательском и общественном опыте, а также о реализуемых проектах, направленных на развитие Казахстана.

Спикеры поделились практическими рекомендациями с молодыми студентами-кандасами, отметив важность активного участия в жизни общества, сохранения национальных ценностей и использования возможностей, открывающихся перед молодёжью в Казахстане. Ответы спикеров на вопросы студентов и обмен мнениями вызвали живой интерес со стороны молодёжи, способствовали открытому диалогу и придали мероприятию особую атмосферу и практическую направленность.

По завершении мероприятия состоялось награждение победителей конкурса «OQ-startup», направленного на поддержку инновационных, социальных и творческих инициатив студентов из числа соотечественников.

Форум стал важной площадкой для укрепления связей между молодыми соотечественниками, обмена опытом, расширения возможностей для их профессионального развития и укрепления связей с исторической Родиной.