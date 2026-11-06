Казахстан выступил за укрепление регионального взаимодействия по афганскому направлению

Бишкек, 6 ноября 2026 года - состоялось второе заседание Региональной контактной группы специальных представителей стран Центральной Азии по Афганистану.

В мероприятии принял участие Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ержан Кистафин.

В ходе заседания казахстанская сторона подчеркнула важность дальнейшей консолидации усилий государств Центральной Азии в целях содействия обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития Афганистана.

Особое внимание было уделено вопросам расширения торгово-экономического, транспортно-логистического и гуманитарного взаимодействия с Афганистаном. В данном контексте отмечена значимость развития взаимовыгодных экономических связей, укрепления взаимосвязанности и реализации совместных региональных проектов, способствующих вовлечению Афганистана в региональные экономические процессы.

В ходе мероприятия также обсуждались актуальные аспекты региональной безопасности.

По итогам заседания участники подтвердили приверженность дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества в целях обеспечения устойчивого развития Центральной Азии.