Во исполнение поручения Главы государства, данного на IV заседании Национального курултая, активизирована работа по включению казахстанского документального наследия в реестр ЮНЕСКО «Память мира».

5 ноября 2026 года в Джакарте, Индонезия, на 11-ом заседании Азиатско-Тихоокеанского реестра программы «Память мира» (MOWCAP) две казахстанские номинации «Иссыкская надпись» (на серебряной чаше из Иссыкского кургана) и «Коллекция печатных изданий Машхур-Жусупа Копеева» впервые включены в региональный реестр ЮНЕСКО.

Данный результат стал возможен, благодаря последовательной работе Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и его Комитета по программе «Память мира», направленной на выявление, изучение, сохранение и популяризацию документального наследия страны.

В индонезийском заседании приняли участие более 100 делегатов из 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Эксперты рассмотрели отчеты стран-участниц о развитии программы «Память мира», а также утвердили включение 21 номинационной заявки документального наследия.

Опыт подготовки национальных номинаций в региональный реестр ЮНЕСКО послужил возможностью для профессионального развития казахстанских специалистов, а также способствовал расширению их контактов с представителями профильных учреждений и экспертного сообщества из разных стран.

Это событие вносит практический вклад в международное продвижение историко-культурного наследия нашей страны и укрепление его представленности в глобальном пространстве документальной памяти.