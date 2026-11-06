Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял Регионального представителя Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане Оливера Штольпе.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и УНП ООН. Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере противодействия киберпреступности, незаконному обороту наркотиков, коррупции и транснациональной организованной преступности.

Отдельно была отмечена важная роль Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) в качестве уникальной специализированной структуры по противодействию транснациональной наркопреступности в регионе.

Стороны обменялись мнениями о ходе реализации Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2027 годы, а также поддержали подготовку новой региональной программы на следующий цикл.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и развитии практического взаимодействия, в том числе посредством реализации совместных инициатив и проектов по приоритетным направлениям сотрудничества.