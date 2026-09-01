В МИД Казахстана обсудили актуальные вопросы казахско-польского сотрудничества

Астана, 1 сентября 2026 года - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провёл встречу с Временным поверенным в делах Республики Польши в Республике Казахстан Михалом Лабендой.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего развития казахско-польского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического и межпарламентского взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено предстоящим двусторонним мероприятиям. Обсудив вопросы их содержательного наполнения и практической реализации, стороны подтвердили готовность поддерживать тесную координацию по соответствующим направлениям.

По итогам встречи дипломаты выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между Казахстаном и Польшей.