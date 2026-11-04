Вопросы реализации Послания Главы государства обсуждены в Министерстве иностранных дел

Астана, 4 ноября 2026 года – Под председательством Министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди состоялось заседание Коллегии МИД РК, посвященное практической реализации задач Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», а также вопросам реализации Комплексного плана информационно-имиджевой работы по разъяснению и продвижению ключевых тезисов Послания за рубежом.

Открывая мероприятие, глава МИД РК отметил, что нынешнее Послание имеет глубокое символическое значение, так как обнародовано в год 35-летия Независимости страны и определяет контуры и направления дальнейшего развития Казахстана, стратегические цели и задачи.

М.Тлеуберди подчеркнул, что вся текущая и перспективная деятельность МИД должна быть мобилизована и скоординирована на реализацию Послания Президента. Документ призван стать сквозным ориентиром для повседневной работы центрального аппарата и всех загранучреждений, обеспечивая единую стратегическую направленность внешнеполитических мер.

Казахстан продолжит последовательный курс на укрепление добрососедских отношений, развитие транзитно-логистического потенциала и углубление промышленной кооперации со стратегическими партнерами.

Основной акцент в деятельности МИД и загранучреждений РК на привлечении инвестиций и локализации производств предполагает активный поиск инвесторов, трансфер технологий и ноу-хау в рамках «Всенародной большой стройки», включая комплексное оснащение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Министр заострил внимание руководителей загранучреждений на задачах по привлечению зарубежных партнеров к реализации проектов в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и «зеленой» энергетики. Отмечена необходимость дальнейшего продвижения Транскаспийского международного транспортного маршрута и других транзитных коридоров, проходящих через территорию Казахстана

По итогам Коллегии подробно рассмотрены вопросы практической реализации Общенационального плана (ОНП) по реализации Послания Президента. Ход исполнения положений Послания будет находиться на постоянном контроле руководства Министерства.

Коллегия прошла в формате видеоконференцсвязи с участием руководителей структурных подразделений МИД, посольств и постоянных представительств Казахстана за рубежом.