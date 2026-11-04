Минск, 4 ноября 2026 года – Состоялась встреча Заместителя Министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева с Министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие казахстанско-белорусских отношений, подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки.

В тот же день в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялись двусторонние политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Казахстана и Беларуси Ермухамбета Конуспаева и Павла Утюпина.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-белорусского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках региональных интеграционных объединений и других международных организаций.

По итогам межмидовских консультаций подписан План сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Беларуси на 2027–2028 годы. Стороны также подтвердили готовность к продолжению тесного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран в целях дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского стратегического партнёрства.