В МИД Казахстана состоялась встреча с Послом Кувейта

Астана, 4 ноября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Послом Государства Кувейт в Казахстане Аделем Аль-Гунайманом.

В ходе беседы подведены итоги состоявшихся очередных межмидовских политических консультаций в Эль-Кувейте 29 октября 2026 г.

Особое внимание было уделено вопросам совершенствования механизмов двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также обсуждению организации и содержательного наполнения предстоящих двусторонних контактов.