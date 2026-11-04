Глава МИД РК провел встречу с Послом ОАЭ

Астана, 4 ноября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль-Арики.

В ходе встречи обстоятельно рассмотрены ключевые вопросы казахстанско-эмиратского многопланового сотрудничества с акцентом на практическую реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также подготовку предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

В ходе беседы Посол ОАЭ также передал приглашения на ряд предстоящих международных мероприятий в Эмиратах.