Заместитель министра иностранных дел Казахстана принял Посла ОАЭ

Астана, 7 сентября 2026 года, Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом Аль-Арики.

В ходе беседы стороны обсудили практические вопросы многопланового казахско-эмиратского сотрудничества. Отмечена положительная динамика политического диалога и взаимная заинтересованность в расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Собеседники также рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов и мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление партнерства между Казахстаном и ОАЭ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей обстановке на Ближнем Востоке. Стороны также обсудили ряд других актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.